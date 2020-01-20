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Cоздание сайтов

Это процесс создания сайта в сети, отвечающий требованиям и задачам, поставленных для выполнения. Это может быть как разработка сайта под ключ, так и изменение старой версии. В настоящее время количество новых сайтов увеличивается с неимоверной скоростью. Именно поэтому, основной задачей, ставящейся при разработке сайта – сделать его максимально привлекательным для потенциальных пользователей и придать ему индивидуальность. Закажите в нашей студии Рялтяхожоси cоздание сайтов и получите себе яркий web-ресурс, который принесет вам как пользу так и доход.

Cоздание сайтов

Разработка сайта с нуля:

Лучше всего, когда разработка ведется под ключ, так как за все возникающие вопросы будет отвечать один исполнитель и не перекладывать ответственность на других подрядчиков.

Сайт на CMS:

Основное назначение CMS – упростить работу по обновлению содержимого сайтов, изменения внешнего вида, автоматизации некоторых процессов без особых навыков программирования. Они могут быть как официальными, так и самописными. Так же они разделяются на бесплатные и коммерческие, имеющие огромный функционал и официальную техподдержку.

Основные системы:

Дата создания: 20.01.2020
Автор: С.В. Кислый
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