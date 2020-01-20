Cоздание сайтов

Это процесс создания сайта в сети, отвечающий требованиям и задачам, поставленных для выполнения. Это может быть как разработка сайта под ключ, так и изменение старой версии. В настоящее время количество новых сайтов увеличивается с неимоверной скоростью. Именно поэтому, основной задачей, ставящейся при разработке сайта – сделать его максимально привлекательным для потенциальных пользователей и придать ему индивидуальность. Закажите в нашей студии Рялтяхожоси cоздание сайтов и получите себе яркий web-ресурс, который принесет вам как пользу так и доход.

Разработка сайта с нуля:

Разработка дизайна сайта, его внутренних страниц, логотипа и корпоративной расцветки

Верстка - перенос всех элементов дизайна и интерфейса с помощью кода в статическую страницу.

Добавление динамики элементам с помощью скриптового языка программирования и программирование серверной части, отвечающей за корректную обработку данных и работоспособность сайта. Настройка сервера.

Разработка технического задания начинается с составления брифа, где заказчиком вносятся пожелания и задачи, какая структура ему нужна, как визуально должен выглядеть сайт. Исходя из полученной информации, менеджер уже составляет ТЗ для программистов и дизайнеров.

В зависимости от предпочтений, разработка может происходить с нуля, либо же на базе CMS - система управления контентом. В этом случает создается шаблон и интегрируется на выбранную CMS.

Наполнение контентом - тематическим текстом, изображениями, необходимыми файлами для загрузки и прочим. Кто будет отвечать за контент, устанавливается на этапе составления ТЗ.

По завершении разработки сайт устанавливают на сервере хостинг-провайдера и сдают работу заказчику.

Лучше всего, когда разработка ведется под ключ, так как за все возникающие вопросы будет отвечать один исполнитель и не перекладывать ответственность на других подрядчиков.

Сайт на CMS:

Основное назначение CMS – упростить работу по обновлению содержимого сайтов, изменения внешнего вида, автоматизации некоторых процессов без особых навыков программирования. Они могут быть как официальными, так и самописными. Так же они разделяются на бесплатные и коммерческие, имеющие огромный функционал и официальную техподдержку.

Основные системы: